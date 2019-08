Dennoch gilt diese Norm für die folgenden aufgeführten Punkte:

Elektromechanische und elektronische Zähler;

Zähler der Genauigkeitsklasse A, B und C;

direkt angeschlossene Zähler oder Wandlerzähler;

Zähler der Schutzklasse I sowie der Schutzklasse II;

Zähler, die sowohl zum Einsatz in Innenräumen und im Freien vorgesehen sind.

In dem Abschnitt »Änderungen« ist unter anderem die deutsche Fassung in den Abschnitten 2 und 3 an die aktuellen Standardsätze ...

