Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für New Work nach Zahlen von 330 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen des ehemals unter Xing firmierenden Unternehmens hätten seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Patrick Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr brauche Xing aber eine Beschleunigung, damit seine bisherigen Umsatzschätzungen erreicht würden. Dies sei derzeit unwahrscheinlich./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-08-16/12:25

ISIN: DE000NWRK013