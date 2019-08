Original-Research: Baumot Group AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Baumot Group AG Unternehmen: Baumot Group AG ISIN: DE000A2G8Y89 Anlass der Studie: Update Empfehlung: - seit: 16.08.2019 Kursziel: - Kursziel auf Sicht von: - Letzte Ratingänderung: - Analyst: Pierre Gröning Betriebszulassung für das BNOx System könnte Baumot auf die Überholspur befördern Als einer der Technologieführer im Bereich der Abgasnachbehandlung bedient Baumot den weltweiten Markt für Systeme zur Emissionsreduktion. Die Lösungen, die von einfachen Rußfilterkats über Partikelfilter bis hin zu komplexen Stickoxidreduktionsanlagen reichen, werden branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung) sowie bislang insbesondere im Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) eingesetzt. Im Fokus stehen dabei vor allem On-Road-Fahrzeuge (PKW, LKW, Busse) und Off-RoadEinheiten wie etwa Bau- und landwirtschaftliche Maschinen. Die Systeme haben stets das primäre Ziel, den Schadstoffausstoß effizient zu senken, um Fahrzeuge an geltende Abgasnormen anzupassen. [...] +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18711.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2019 06:01 ET (10:01 GMT)