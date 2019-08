Nach kleineren Vortagsgewinnen dürfte die Wall Street am Freitag nochmals im Plus starten. Die Stimmung hatte sich am Vortag etwas aufgehellt, da US-Konjunkturdaten überwiegend auf der freundlichen Seite lagen. Unter anderem hatten Einzelhandelsdaten die anhaltende Konsumfreude der Amerikaner belegt. Zudem hatte EZB-Ratsmitglied Olli Rehn die Hoffnung auf ein Stimulierunsgpaket seines Hauses geweckt, was auch an den US-Märkten gut ankam. Außerdem setzen Anleger wieder zunehmend ihre Hoffnung auf die Federal Reserve und preisen eine "große" Zinssenkung um 50 Basispunkte im September mit einer Wahrscheinlichkeit von über 20 Prozent ein. Am Freitag kommt nun auch noch von politischer Seite ein Entspannungssignal: Denn China wird nach Angaben einer Staatszeitung die Proteste für mehr Demokratie in Hongkong nicht ähnlich niederschlagen wie jene am Tiananmen-Platz in Peking 1989.

Bei den Einzelwerten legen Applied Materials vorbörslich 0,6 Prozent zu. Bei Umsatz und Ergebnis schnitt das Unternehmen dennoch etwas besser ab, als Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Noch besser kommen die Zahlen des Grafikchipexperten Nvidia an, denn dessen Kurs steigt um 5,7 Prozent. Der Gewinn auf bereinigter Basis und je Aktie fiel höher aus, als Analysten geschätzt hatten. Der Umsatz sank zwar, übertraf aber ebenfalls die Konsensschätzung. Nvidia sagte außerdem, dass neue Grafikchips für Videospiele im Kerngeschäft wieder für eine erhöhte Profitabilität sorgten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2019 06:15 ET (10:15 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.