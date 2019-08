FRANKFURT (Dow Jones)--Der Investor KKR bekommt für seinen Kurs für die Axel Springer SE auch die Unterstützung der an dem MDAX-Konzern beteiligten Enkel des Verlagsgründers. Wie KKR mitteilte, nehmen Ariane Melanie Springer und Axel Sven Springer das Übernahmeangebot für den Medienkonzern für einen Teil ihrer Aktien an. Konkret dienen sie Aktien an, die etwa 3,7 Prozent des Springer-Grundkapitals entsprechen.

"Meine Schwester und ich sind von dem unternehmerischen Konzept für die Weiterentwicklung von Axel Springer überzeugt", sagte Axel Sven Springer laut Mitteilung. "Wir unterstützen deshalb das Übernahmeangebot und wollen mit dem verbleibenden Teil unserer Beteiligung den Wandel und das Wachstum des Unternehmens weiter begleiten." Axel Sven Springer ist bisher mit 7,4 Prozent an dem Konzern beteiligt, Ariane Melanie Springer mit 2,4 Prozent.

Die Axel Springer SE hatte im Juni angekündigt, den Finanzinvestor mit an Bord zu nehmen und zusammen in digitale Geschäfte zu investieren, sowohl in journalistische als auch Rubrikenangebote. KKR will Springer von der Börse nehmen und hat sich zu einer Haltezeit von mindestens fünf Jahren verpflichtet. Friede Springer und der ebenfalls am Konzern beteiligte Vorstandschef Mathias Döpfner wollen ihre Anteile behalten. Friede Springer kontrolliert 42,6 Prozent der Anteile, Döpfner 2,8 Prozent.

KKR sind mit Stand 7. August 27,8 Prozent der Aktien zu 63 Euro das Stück angedient worden, womit die Mindestannahmeschwelle von 20 Prozent klar übertroffen wurde. Die Springer-Aktionäre haben noch die Möglichkeit, die Offerte bis zum 21. August um Mitternacht anzunehmen.

August 16, 2019

