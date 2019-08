Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will den Soli komplett abschaffen - allerdings erst 2026. Das ist deutlich zu spät! Unternehmer und Arbeitnehmer brauchen eine Steuerentlastung - und zwar sofort.

Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die deutsche Wirtschaft steht vor einer Rezession, die Autoindustrie befindet sich in der größten Strukturkrise ihrer Geschichte, die Banken kämpfen ums nackte Überleben und die Chemie- und Pharmaindustrie plant Massenentlassungen.

Und was machen Deutschlands Politiker? Streiten sich, ob der Solidaritätszuschlag auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer ab 2021 nur teilweise (Bundesfinanzminister Olaf Scholz) oder in drei Schritten bis 2026 ganz abgeschafft werden soll (Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier). Ob Freigrenze (Scholz) oder Freibetrag (Altmaier) die bessere Lösung sei, um gut verdienenden Bürgern und Unternehmen vorerst weiter in die Tasche zu greifen. Diese müssen sich schon glücklich schätzen, dass Altmaier überhaupt erwägt, den Soli in sieben (!) Jahren ganz auf dem Müllhaufen der Geschichte zu entsorgen, während sein Kabinettskollege Scholz ihn am liebsten in den oberen Bereich des Einkommensteuertarifs einarbeiten möchte, um die Leistungsträger und Unternehmer weiter zur Ader zu ...

