Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers mit Blick auf die Übernahme des Robotikspezialisten Corindus von 39 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Kaufpreis sei angesichts der zu erwartenden Geschäftsentwicklung des US-Unternehmens ambitioniert, schrieb Analyst Tobias Gottschalt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Zukauf werde die Bilanz des Herstellers von Medizintechnik verschlechtern, aber nicht in einem Besorgnis auslösenden Ausmaß./bek/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2019 / 08:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2019 / 09:00 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-08-16/13:14

ISIN: DE000SHL1006