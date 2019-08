Nach einer weiteren turbulenten Woche verbessert sich die Stimmung am Freitag, was sich vor allem in den Schwellenländern bemerkbar macht, in denen die Währungen unter Verkaufsdruck standen. CHFPLN steigt um 0,9% und EURPLN um 0,8%, da der polnische Zloty die Gewinne am Devisenmarkt der Schwellenländer anführt, wobei auch der ZAR und die TRY zulegen. Die verbesserte Stimmung hilft auch dem Ölpreis, da Brent heute um 1,5% zulegt.

