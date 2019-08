Scout24-Großaktionär Baillie Gifford fordert im Ringen um einen möglichen Verkauf von AutoScout24 "Ruhe und Stabilität". Man sei besorgt über den Druck, dem sich das Management ausgesetzt sehe.

Einer der fünf größten Aktionäre von Scout24 wehrt sich gegen Forderungen aktivistischer Investoren nach einem Verkauf des Autoanzeigen-Portals AutoScout24 und einem großen Aktienrückkauf. "Als langfristige Investoren sind wir besorgt über den Druck, dem sich das Management von Scout24 von einer Reihe von Aktionären mit sich widersprechenden Forderungen ausgesetzt sieht", erklärte Jenny Davis, Fondsmanagerin des britischen Vermögensverwalters Baillie Gifford, der nach Daten von Refinitiv knapp 3,6 Prozent an Scout24 hält, am Freitag. "Was das Unternehmen braucht, ist eine Zeit der ...

