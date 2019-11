MÜNCHEN (IT-Times) - Der süddeutsche Online-Ticketvermarkter sowie Veranstalter von Live-Events, CTS Eventim, hat heute angekündigt, dass ein Großaktionär seine Beteiligung deutlich reduzieren will. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA. wurde von der KPS Stiftung über deren Absicht, Aktien an CTS zu verkaufen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...