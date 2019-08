Osnabrück (ots) - SPD-Kandidatur: Niedersachsens Umweltminister unterstützt Pistorius



Lies lobt Kabinettskollegen: Ein Politiker, der Kante zeigt und ein klares Profil hat



Osnabrück. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) begrüßt die Kandidatur von Landes-Innenminister Boris Pistorius als SPD-Bundesvorsitzender. "Für mich ist Boris der richtige Kandidat", sagte Lies der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Ich kenne ihn als Menschen und schätze ihn sehr", ergänzte Lies. Pistorius sei ein Politiker, der "Kante zeigt und ein klares Profil hat", sagte Lies. "Ich kannte ihn bereits als Oberbürgermeister der Stadt Osnabrück, wo er bereits parteiübergreifend eine hohe Akzeptanz genoss." Bereits in dieser Funktion habe Pistorius bewiesen, "dass er integrativ wirkt und Menschen zusammenführt", sagte Lies.



Boris Pistorius hatte am Freitagmorgen bestätigt, dass er für den SPD-Bundesvorsitz kandidieren will. Beide Politiker gelten als Kronprinzen von Ministerpräsident Stephan Weil und gehören dem SPD-Bezirksverband Weser-Ems an.



