Vapiano SE: Beendigung der Exklusivität mit Plutos Sama für Verkauf des US-Geschäfts Köln, 16. August 2019 - Die Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, Börsenkürzel: VAO) und der Käufer Plutos Sama Holdings Inc., Irvine/Kalifornien (USA), (Plutos Sama) haben vereinbart, die dem Käufer durch den Kaufvertrag über die Veräußerung der Anteile an der Vapiano Holding USA LLC. und sieben ihrer Tochterunternehmen in den USA begründete Exklusivität aufzuheben. Da Plutos Sama die Voraussetzungen für einen Vollzug aufgrund einer Verzögerung bei der Realisierung der Finanzierung noch nicht sicherstellen konnte, ist Vapiano nunmehr berechtigt, alternative Optionen zur Veräußerung des US-Geschäfts zu prüfen und wird hierzu einen strukturierten Verkaufsprozess einleiten. Die Parteien haben sich jedoch darauf geeinigt, die Gespräche über einen möglichen Vollzug der Transaktion in gutem Glauben fortzusetzen.