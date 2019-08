Zu den größten Tagesgewinnern im DAX zählt am heutigen Freitag, mal wieder, die Aktie von Bayer (WKN: BAY001). Als Grund hierfür nennen Händler eine Kaufempfehlung für die Aktie durch die Analysten der Bank of America. Merrill Lynch. So haben die Analysten von Bank of America Merrill Lynch nicht nur ihr positives Anlagevotum für die Aktie bestätigt, sondern dieses auch noch mit einer deutlichen Anhebung des Kursziels untermauert. So sehen sie das Kursziel nun bei 85 Euro (anstatt zuvor: 70 Euro), was immerhin einer Kurszielanhebung um mehr als +20% entspricht!

Ich habe die Bayer Aktie bekanntlich erst kürzlich hier bei sharedeals nochmal eingehend unter die Lupe genommen und kam dabei auf einen fundamental fairen Wert und somit ein Kursziel von 90 Euro auf Sicht von zwei bis drei Jahren. So weit sind die Analysten der Bank of America Merrill Lynch und ich also gar nicht voneinander entfernt. Daher versteht es sich von selbst, dass ich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...