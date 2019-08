Wie freenet (WKN: A0Z2ZZ) heute früh per Ad hoc-Meldung mitteilte, wird die Gesellschaft gegen den geplanten Zusammenschluss der Schweizer Sunrise Communications mit UPC Schweiz stimmen. Als Großaktionär des potenziellen Käufers Sunrise hielt freenet zuletzt rund 24,5% des Aktienkapitals, so dass diese Entscheidung den geplanten Merger stark in Frage stellt. Das Management von freenet nannte dabei gleich mehrere Gründe für diese Entscheidung, die den Schweizern nicht gefallen dürfte.

So hält der Vorstand von freenet Sunrise für hervorragend im Markt positioniert, so dass die Gesellschaft auch als weiterhin eigenständiges Unternehmen über exzellente Perspektiven verfüge. Dies zeige sich auch in der kontinuierlichen Outperformance gegenüber Wettbewerbern seit dem Börsengang. Daher sei es für die Aktionäre von Sunrise nicht zumutbar, dass das Unternehmen für den geplanten Merger Zugeständnisse mache, die für die Altaktionäre (und somit natürlich auch freenet) nachteilig seien.

Diese Ansicht scheine bei Anlegern weit verbreitet, wie die negative Kursreaktion der Aktie auf den angekündigten Merger zeige. Konkret erachten die Verantwortlichen bei freenet den Kaufpreis für zu hoch und die aufgezeigten Synergie-Effekte für zu wenig plausibel. Ferner trügen ausschließlich die Anteilseigner von Sunrise die dadurch bedingten hohen Risiken, besonders in finanzieller Hinsicht. Um dies abzufedern solle daher der größte Profiteur der Transaktion, ...

