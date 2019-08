München (www.fondscheck.de) - Drei neue ETFs von den Emittenten UBS, iShares und VanEck sind seit Juni in Deutschland handelbar, die Fondswährung lautet jeweils auf US-Dollar, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Der iShare-ETF (ISIN IE00BJ5JPG56/ WKN A2PGQN) bilde den MSCI China ab, der die Wertentwicklung von chinesischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung erfasse, welche die Kriterien für Liquidität, Investierbarkeit und Replizierbarkeit des Indexanbieters erfüllen würden. Das Aktienuniversum umfasse China-A-Aktien sowie chinesische B- und H-Aktien und Red- und P-Chips. Der ETF bilde den Index physisch ab, Erträge würden thesauriert und die Gesamtkostenquote (TER) p. a. betrage 0,40%. ...

