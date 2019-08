Steinhoff -4.63% KursTrendCom (KTRENDIT): Wie es der Börsenkurs zeigt sind die Anleger etwas ernüchtert durch die Aussagen von Preez. Da Herr Preez ja deutlich gesagt hat es läuft auf eine Investment Holding hinaus, wird es wohl einen Börsengang von Pepkor Europa geben. Dabei werden sicher auch wieder bis zu 30% verkauft werden, da ja Pepkor Europa nicht zu den aufgegeben oder zum Verkauft stehenden Geschäftsaktivitäten zählt. Jetzt mal die Rechnung mit der Steinhoff in meiner Rechnung mit 30% von 3,5Mrd € dann sind der Erlös 1,05 Mrd €. Die an dem IPO gut verdienenden Banken werden den Restkredit von 2,5 Mrd (vielleicht mehr) mit 4% (vielleicht besser) verzinsen was HoffStein etwas 100 Mio € im Jahr kostet. Von Pepkor Europa kommen dann nur noch 140 ...

