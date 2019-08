Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick Dewayne blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Apple. Der Konzern steckt offenbar massiv Geld in seinen Videostreaming-Dienst. Laut Medienberichten hat Apple bereits sechs Milliarden Dollar investiert. Bei den Verkäufen steht Steinhoff im Mittelpunkt. Wie so oft gibt es keine guten Nachrichten. Aktuell streitet sich der Konzern mit Ex-Chef Markus Jooste um eine Rückzahlung in Höhe von 52 Millionen Euro.