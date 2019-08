=== M O N T A G, 26. August 2019 *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - FR/G7, Abschluss Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (seit 24.8.), Biarritz - Börsenfeiertag Großbritannien D I E N S T A G, 27. August 2019 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 1H, Essen *** 08:00 DE/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1H *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August 10:00 DE/Destatis, PG zur "Generalrevision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 2019", Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August 19:00 US/Cypress Semiconductor Corp, ao HV zur Abstimmung über die Übernahme durch Infineon Technologies, San Jose 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q, Palo Alto 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 28. August 2019 06:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 9 Monate, Ehningen 06:50 DE/Encavis AG, Ergebnis 1H, Hamburg *** 07:05 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H, Luxemburg 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, ausführliches Ergebnis 1H, Wiesbaden *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator September *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/LBBW, Ergebnis 1H, Stuttgart 11:00 DE/Deka-Bank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 13:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** - DE/Stellenindex BA-X August - DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Erstes Treffen des "Netzwerkes Reallabore", Berlin D O N N E R S T A G, 29. August 2019 07:20 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 1H (10:00 HV), Berlin *** 07:30 DE/Fielmann AG, ausführliches Ergebnis 1H, Hamburg 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H, Saint-Quentin 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis, Paris 08:00 DE/Destatis, vierteljährlicher Tarifindex 2Q 08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 3Q, Düsseldorf *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli 08:45 FR/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen August *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise August (vorläufig) *** 09:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, Gütersloh *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen August 10:00 DE/DZ Bank, Ergebnis 1H, Frankfurt 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H, Hannover 10:00 DE/Gesco AG, HV, Wuppertal *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen August *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August *** 14:00 DE/Verbraucherpreise August (vorläufig) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg August - DE/Bundesagentur für Arbeit (BA), Sondersitzung des Verwaltungsrats, u.a. zu Personalfragen, Nürnberg - DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H, Hamburg - NL/Steinhoff International Holdings NV, Trading Update 3Q, Amsterdam F R E I T A G, 30. August 2019 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Juli *** 07:55 DE/Isra Vision AG, Ergebnis 9 Monate, Darmstadt 08:00 DE/Franz Haniel & Cie GmbH, Ergebnis 1H, Duisburg 08:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network, Ergebnis 9 Monate, Zwingenberg *** 08:45 FR/Verbraucherpreise August (vorläufig) *** 09:00 AT/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) 10:00 DE/Scout24 AG, HV, München *** 11:00 IT/Verbraucherpreise August (vorläufig) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone August (Vorabschätzung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 IT/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) 13:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, HV, Amsterdam *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan August (2. Umfrage) - EU/Ratingüberprüfungen für Bulgarien (Moody's), Luxemburg (Moody's), Norwegen (Fitch), Rumänien (S&P), Schweiz (Fitch), Slowenien (DBRS) S A M S T A G, 31. August 2019 *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) August - DE/Designierte EZB-Präsidentin Lagarde, Laudatio anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Handelshochschule Leipzig an Bundeskanzlerin Merkel, Leipzig S O N N T A G, 1. September 2019 *** 08:00 DE/Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) *** - US/CN/Weitere US-Strafzölle (10 Prozent) auf chinesische Importe (ausgenommen u.a. Elektronikprodukte) treten in Kraft - JP/G20, Treffen der Arbeitsminister (bis 2.9.), Matsuyama ===

