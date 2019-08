Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Investor KKR hat heute mitgeteilt, dass die Enkel des Unternehmensgründers Axel Springer (ISIN DE0005501357/ WKN 550135), Ariane Melanie Springer und Axel Sven Springer, sich entschieden haben, das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der Traviata II S.à r.l. für einen Teil ihrer Aktien an der Axel Springer SE anzunehmen, so Axel Springer in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

