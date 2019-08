Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Es war eine deutliche Niederlage, die Argentiniens Präsident Mauricio Macri bei der Präsidentschaftsvorwahl am Sonntag erleiden musste, so die Börse Stuttgart.Um ganze 15 Prozentpunkte habe der amtierende und als wirtschaftsliberal geltende Präsident hinter Alberto Fernández dem Bewerber des Mitte-Links-Lagers gelegen. Dieser gehe nun als Favorit in die am 27. Oktober anstehenden Präsidentschaftswahlen - und die Märkte würden angesichts seiner politischen Vorgeschichte zittern, die unter anderem Kapitalverkehrskontrollen beinhaltet habe. ...

