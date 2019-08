BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Co. Ltd. ist nicht nur im Elektroauto-Geschäft tätig, sondern entwickelt und produziert unter anderem auch Solarzellen. BYD hat nun mitgeteilt, ein Gigawatt Peak (GWp) an Solarpanele-Installationen in Brasilien erreicht zu haben. Insgesamt belaufen...

Den vollständigen Artikel lesen ...