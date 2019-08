Berlin (ots) - Die Bürgermeisterin einer Gemeinde in Grönland hat mit Ablehnung auf das angebliche Interesse von US-Präsident Donald Trump an einem Kauf der Arktisinsel reagiert. Charlotte Ludvigsen (32), Bürgermeisterin der Großkommune Ermersooq im Südosten der Insel, sagte dem Tagesspiegel: "Es ist ein sehr schönes Gefühl, begehrt zu werden, und ich würde auch gerne enger mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten, aber Grönland ist nicht zu verkaufen."



