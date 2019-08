Der deutsche Aktienmarkt verabschiedet sich mit Kursgewinnen ins Wochenende. Auf Wochensicht bleibt es aber bei einem deutlichen Verlust, der immerhin geringer ausfällt als in der Vorwoche. Konjunktursorgen, Rezessionssignale vom US-Anleihemarkt und die Unruhen in Hongkong belasteten in dieser Woche die Stimmung an den Anleihemärkten. Daneben sorgte der Handelskonflikt zwischen...

