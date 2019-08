Wochenausblick: DAX versucht sich an einer Stabilisierung nach ordentlichem Sell-Off

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der deutsche Aktienmarkt verabschiedet sich mit Kursgewinnen ins Wochenende. Auf Wochensicht bleibt es aber bei einem deutlichen Verlust, der immerhin geringer ausfällt als in der Vorwoche. Konjunktursorgen, Rezessionssignale vom US-Anleihemarkt und die Unruhen in Hongkong belasteten in dieser Woche die Stimmung an den Anleihemärkten.

Daneben sorgte der Handelskonflikt zwischen den USA und China erneut für erhebliche Bewegungen an den Märkten. US-Präsident Donald Trump sagte am Donnerstagabend, dass er mit einer schnellen Beilegung des Handelskonflikts rechne. Für weiteren Optimismus sorgen Äußerungen des finnischen Notenbankchefs Olli Rehn, der sich am Donnerstag für eine deutliche Lockerung der EZB-Geldpolitik ausgesprochen hatte.

Unternehmen im Fokus

Der neue BMW-Vorstandschef Oliver Zipse hat an diesem Freitag sein Amt angetreten. Der 55-jährige war bisher als Produktionschef für sämtliche weltweiten BMW-Fabrikationsstätten verantwortlich. Der Aufsichtsrat des Autobauers hatte Zipse im Juli zum Nachfolger von Harald Krüger berufen. Zipse steht vor großen Herausforderungen. BMW hat mit der weltweit schwächeren Nachfrage und der Zollpolitik zu kämpfen. Auch Brexit-Sorgen plagen den Autobauer aus München: BMW produziert in Großbritannien die Fahrzeuge der Marken Mini und Rolls-Royce.

Wichtige Termine

Eurozone - Verbraucherpreise Juli (endgültig)

Deutschland - Erzeugerpreise Juli

USA - Verkauf bestehender Häuser Juli

USA - Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung

Deutschland - Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe August (vorläufig)

Deutschland - Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor August (vorläufig)

Eurozone - Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe August (vorläufig)

Eurozone - Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor August (vorläufig)

Eurozone - Verbrauchervertrauen August (vorläufig)

USA - Notenbanktreffen in Jackson Hole

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.599/12.656 Punkte /12.800

Unterstützungsmarken: 12.267/12.227/12.200/12.124 Punkte

Der DAX sackte in der abgelaufenen Handelswoche zwischenzeitlich erneut um mehr als 400 Punkte ab. Den Höhepunkt der Verkaufswelle gab es dabei am Donnerstgmittag, als der Index kurzzeitig unter 11.270 Punkte abrutschte. Das war der tiefste Stand seit Februar. Zum Wochenausklang konnte sich der Index wieder ein wenig stabilisieren.

Diese Stabilisierungsphase könnte sich in der kommenden Handelswoche weiter fortsetzen, vorausgesetzt der Index "knackt" den Widerstandsbereich 11.580/11.600 Punkte. In dem Falle wäre eine Ausdehnung der technischen Erholung in den Bereich 11.800 Punkte denkbar. Spätestens an dieser Marke wäre dann aber schon wieder mit größerem Verkaufsinteresse zu rechnen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 04.06.2019 - 16.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 16.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 5,35 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 6,01 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.08.2019; 16:47 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

