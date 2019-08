HORNBACH Baumarkt AG: Vorstandsvorsitzender Steffen Hornbach möchte Mandat zum Jahresende niederlegen DGAP-Ad-hoc: HORNBACH Baumarkt AG / Schlagwort(e): Personalie HORNBACH Baumarkt AG: Vorstandsvorsitzender Steffen Hornbach möchte Mandat zum Jahresende niederlegen 16.08.2019 / 17:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vorstandsvorsitzender Steffen Hornbach möchte Mandat zum Jahresende niederlegen Bornheim bei Landau, 16. August 2019. Steffen Hornbach hat heute den Aufsichtsrat informiert, dass er sein Mandat als Vorsitzender und als Mitglied des Vorstands der HORNBACH Baumarkt AG im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 aus persönlichen Gründen niederlegen möchte, sobald ein neuer Vorstandsvorsitzender gefunden ist. Steffen Hornbach wird hierzu entsprechende Gespräche mit dem Aufsichtsrat und dessen Personalausschuss führen. Der Aufsichtsrat hat seinen Wunsch zur Kenntnis genommen und wird frühestmöglich einen geeigneten Nachfolger, der ein externer Kandidat sein könnte, benennen. Steffen Hornbach (61) trat 1988 ins Unternehmen ein und wurde 1992 als Mitglied des Vorstands bestellt. Seit 1. November 2001 ist er Vorsitzender des Vorstands des börsennotierten Baumarktunternehmens. Kontakt: Axel Müller Leiter Group Communications und Investor Relations HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Tel. +49 (0) 6348 602444 axel.mueller@hornbach.com 16.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 76878 Bornheim bei Landau/Pfalz Deutschland Telefon: +49 (0)6348 / 60 00 Fax: +49 (0)6348 / 60 40 00 E-Mail: info@hornbach.de Internet: www.hornbach.de ISIN: DE0006084403 WKN: 608440 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 859015 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 859015 16.08.2019 CET/CEST ISIN DE0006084403 AXC0213 2019-08-16/17:49