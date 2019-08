Zu den größten Verlierern des Tages zählt am heutigen Freitag das Papier des Windkraftspezialisten Nordex (WKN: A0D655). Noch vor wenigen Tagen stieg die Aktie, nach Vorlage von Geschäftszahlen, deutlich an. Ich betrachtete diese Kursrally, angesichts des vorgelegten Zahlenwerks, schon recht skeptisch. Wie wir heute wissen, wohl zu Recht. Denn nachdem die Kursgewinne gestern schon wieder vollständig rückabgewickelt wurden, geht die Talfahrt heute gleich weiter.

Neue Nachrichten gibt es dabei nicht. Anscheinend haben sich einige Anleger wohl jetzt erst durch die vorgelegte Bilanz gearbeitet - und ihnen scheint nicht zu gefallen, was sie dort zu sehen bekommen. Denn außer den hohen Auftragsbestand konnte man an den vorgelegten Halbjahreszahlen nicht viel gutes finden. So lag bspw. der Umsatz im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2019e nur marginal über Vorjahresniveau.

