ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Plus hat sich der schweizerische Aktienmarkt ins Wochenende verabschiedet. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten. Übergeordnet belasteten weiter der Handelsstreit USA-China und damit verbundene Konjunktursorgen, die Unruhen in Hongkong und der bevorstehende Brexit den Markt.

Wenigstens vom Konfliktherd Hongkong kamen leichte Entspannungssignale. Denn China wird nach Angaben einer Staatszeitung die Proteste für mehr Demokratie in Hongkong nicht ähnlich niederschlagen wie jene am Tiananmen-Platz in Peking 1989. Auch die Aussicht auf mehr Zentralbankgeld trug zur Stimmungsaufhellung bei. Am Donnerstag hatte EZB-Ratsmitglied Olli Rehn gefordert, dass die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik lockere. Und in den USA setzen immer mehr Marktteilnehmer auf eine große Zinssenkung der Federal Reserve um 50 Basispunkte im September.

Im späten Handel erhielt der Markt nochmals einen Aufwärtsschub, den Beobachter mit einem Bericht des deutschen Nachrichtenmagazins Spiegel in Verbindung brachten. Dieses berichtete unter Berufung auf Quellen im Bundeskanzleramt und Bundesfinanzministerium, die deutsche Bundesregierung wolle die sogenannte Schwarze Null aufgeben und im Fall einer Rezession neue Schulden machen.

Der SMI gewann 1,3 Prozent auf 9.728 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 62,32 (zuvor: 76,36) Millionen Aktien.

Die Aktien der Großbanken Credit Suisse und UBS gewannen 1,8 und 1,7 Prozent. Sie profitierten davon, dass sich die Anleiherenditen wieder erholten.

Für die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch ging es um nur 0,2 und 0,6 Prozent nach oben. Der Handelsstreit und die Unruhen in Hongkong machen den beiden Unternehmen zu schaffen, für die China ein wichtiger Absatzmarkt ist.

Roche profitierten mit einem Plus von 1,6 Prozent von einer Medikamentenzulassung. Das Lungenkrebsmittel Rozlytrek darf künftig auch in den USA zur Behandlung von Erwachsenen mit ROS1-positivem, metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) eingesetzt werden.

Unter den Nebenwerten kletterten Sunrise um 3,5 Prozent. Der Großaktionär Freenet will gegen die geplante Kapitalerhöhung stimmen, mit der Sunrise den Kauf des Kabelnetzbetreibers UPC Schweiz finanzieren will.

