FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer turbulenten Woche hat sich der deutsche Aktienmarkt zum Wochenende hin erholt. Der DAX gewann 1,3 Prozent auf 11.563 Punkte. Fantasie kam am späten Nachmittag mit Meldungen auf, dass die schwarze Null im deutschen Haushalt fallen könnte. Teilnehmer sahen die Gewinne übergeordnet als reine Gegenbewegung nach den herben Verlusten der jüngsten Zeit. An den grundlegenden Themen hat sich nichts geändert: die verfahrene Lage in Hongkong, der US-chinesische Handelsstreit, der bevorstehende Brexit und die schwache Wirtschaft. Diese Gemengelage könne die Erholung schnell wieder zum Erliegen bringen, warnten Händler.

Erholen konnten sich einige Titel, die zuletzt stärker gelitten hatten: So gewannen Infineon 2 Prozent, SAP 1,5 Prozent, Wirecard 3,1 Prozent, Deutsche Bank 4,7 Prozent und Commerzbank 6 Prozent. Bankenwerte profitierten zusätzlich von den anziehenden Anleiherenditen.

Unternehmensmeldungen waren rar: Das operative Geschäft des Einkaufszentrenbetreibers Deutsche Euroshop verläuft stabil. Allerdings verfehlte das Unternehmen im ersten Halbjahr die Erwartung der Analysten beim Betriebsergebnis (FFO) knapp. Die Aktie schloss 1,9 Prozent im Minus.

Für die Aktie von Nordex ging es mit einem Minus von 9,2 Prozent bereits den zweiten Tag in Folge deutlich nach unten. An der Börse macht man sich darüber Sorgen, ob der hohe Auftragsbestand zulasten der Marge geht. Die Analysten von Independent Research weisen zudem auf den hohen Goodwill in der Bilanz hin. Manz erholten sich dagegen von den jüngsten Verlusten und gewinnen 8,6 Prozent.

Ansonsten bewegten Analystenkommentare die Kurse: So hat Bank of America-Merrill Lynch Bayer auf Kaufen hochgenommen, für den Wert ging es um 2,6 Prozent nach oben. Bei K+S gab es zwei Kurszielsenkungen, die Aktie verlor 1,1 Prozent. Nach dem Absturz am Vortag erholten sich 1&1 Drillisch um 8,4 Prozent und United Internet um 14 Prozent. Bei United stützte auch eine Kaufempfehlung. Negative Analystenstimmen drückten SGL Carbon um 4,3 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 114,1 (Vortag: 116,7 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,49 (Vortag: 3,99) Milliarden Euro. Alle 30 DAX-Werte schlossen im Plus.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.562,74 +1,31% +9,51% DAX-Future 11.540,50 +1,14% +9,12% XDAX 11.548,58 +1,15% +9,15% MDAX 24.817,08 +1,77% +14,96% TecDAX 2.703,26 +2,28% +10,33% SDAX 10.368,68 +1,61% +9,04% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 178,73 -93 ===

August 16, 2019

