Eine wilde Berg- und Talfahrt erlebten in den vergangenen beiden Tagen die Aktionäre von United Internet (WKN: 508903). Denn aufgrund einer leichten Prognosesenkung wurde die Aktie zunächst in Richtung 25 Euro ausverkauft. Nachdem sich die Anleger das vorgelegte Zahlenwerk nochmal näher angesehen haben, griffen sie jedoch wieder zu. Generell halte ich die Aktie für eine der besten Titel aus dem Telekommunikationssektor, so dass ich die Schnäppchenjäger verstehen kann.

Aber schauen wir uns zunächst einmal an, was das von Gründer, Großaktionär und CEO Ralph Dommermuth ("der deutsche Bill Gates") geführte Unternehmen aus dem Westerwald bereits am Mittwoch Abend vermeldet hat. So steigerte United Internet die Zahl seiner Kundenverträge im ersten Halbjahr 2019 um +440.000 auf 24,29 Mio. Dadurch stieg der Umsatz um +1,1% auf 2,576 Mrd. Euro sowie der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um +11,4% auf 630,0 Mio. Euro.

Da es jedoch eine Änderung in den Bilanzierungsregeln gab, lag das vergleichbare Gewinnwachstum "nur" bei +3,6%. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg zugleich um +4,5% auf 390,8 Mio. Euro. Vor PPA-Abschreibungen und Wertminderung im Zuge des Desasters bei der Beteiligung Tele Columbus lag der Gewinn je Aktie bei 1,25 Euro (+7,8%) respektive nur ohne Wertminderung durch Tele Columbus bei 1,01 Euro (+11,0%). Letztlich wurde so ein Gewinn je Aktie in Höhe von 0,84 Euro verbucht.

