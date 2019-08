Geberit: Wenn Anleger die Themen Wasser und Schweiz verbinden wollen

Die Menschheit muss enorme Investitionen in die Wasserinfrastruktur leisten, um die bereits in vielen Gegenden der Welt knappe Wasserversorgung in Zukunft zu verbessern. Entsprechend haben sich auch Anleger darauf gestürzt. Mit dem Vontobel Strategie-Zertifikat (WKN: VF55L2 / ISIN: DE000VF55L25) auf den Aqua-Index können Anleger bequem auf den Erfolg von vielversprechenden Unternehmen aus dem Bereich Wasser setzen. Auch Geberit (WKN: A0MQWG / ISIN: CH0030170408) gehört dazu.

Schweizer Qualität im Sanitärbereich

Wenn es in Europa um Sanitärprodukte geht, kann niemand dem Unternehmen aus dem schweizerischen Rapperswil-Jona das Wasser reichen. Natürlich ist Geberit auf der gesamten Welt vertreten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 29 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern erzielte Geberit 2018 einen Umsatz von 3,1 Mrd. CHF. Jetzt wurden die 2019er-Halbjahreszahlen vorgestellt.



