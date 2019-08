Wochenrückblick KW33: DAX stoppt Talfahrt, Handelsstreit, Brexit, Italien & Rezessionsängste beschäftigen Anleger weiter

Zum Ende dieser Woche hat der DAX einen zaghaften Stabilisierungsversuch unternommen. Dieser war alles andere als überzeugend. Schließlich bleiben die Risiken im Markt. Themen wie der Handelsstreit zwischen China und den USA, die weltweiten Rezessionsängste, der Brexit, Italien oder Hongkong bereiten Anlegern zunehmend Sorgen.

Deutschland

Die Aktie von Nordex-Aktie verzeichnet am Mittwochvormittag einen kräftigen Kursgewinn von mehr als 7 Prozent. Der Windturbinenbauer wird befeuert durch einen positiven Geschäftsausblick. So erwartet das im SDAX und im TecDAX notierte Unternehmen nach einem schwachen ersten Halbjahr in den nächsten 6 Monaten eine Steigerung der Erlöse. Mehr dazu hier.

Der angeschlagene Kabel- und Bordnetzspezialist Leoni hat die Schwäche der Automobilindustrie im zweiten Quartal deutlich zu spüren bekommen. Das im SDAX notierte Unternehmen verzeichnete einen Verlust von 44 Mio. Euro nach einem Gewinn von 41 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Auch im ersten Quartal hatte Leoni einen Verlust eingefahren. Mehr dazu hier.

