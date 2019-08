Live Nation Entertainment (WKN: A0H0VZ) gab neulich die Ergebnisse des zweiten Quartals 2019 bekannt. Auch wenn der Marktführer für Live-Events in gewisser Weise hinter den Erwartungen zurückblieb, schaffte man dafür auch überproportionales Gewinnwachstum, außerdem die bisher höchste Anzahl von Konzerten bis zum Ende eines ersten Halbjahres. Untersuchen wir doch einmal ganz genau, was Live Nation in den letzten Monaten erreicht hat und was dort los war. Die Ergebnisse von Live Nation: Die nackten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...