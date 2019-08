In vielen Bundesländern sind die Sommerferien zu Ende - auch der KMU-Anleihen-Markt startet nach der Urlaubszeit in der Kalenderwoche 33 (12. bis 16. August 2019) direkt mit neuen Anleihen-Ankündigungen durch. So wird die Euroboden GmbH eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YNXQ5) auflegen, die mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. bei halbjährlicher Kuponauszahlung ausgestattet sein wird. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 30 Mio. Euro und kann optional um bis zu 10 Mio. Euro aufgestockt werden. Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts soll das öffentliche Angebot der neuen Euroboden-Anleihe 2019/24 ab dem 16. September 2019 erfolgen.

Auch die Deutsche Lichtmiete AG begibt eine weitere EnergieEffizienzAnleihe. Das Emissionsvolumen der "Deutsche Lichtmiete EnergieEffizienzAnleihe 2025" (ISIN: DE000A2TSCP0) beträgt bis zu 50 Mio. Euro und ist mit einem Zinskupon von 5,25% p.a. ausgestattet. Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit bis zum 31. August 2025 und kann mit einer Mindestzeichnungssumme von 3.000 Euro bis zum 30.06.2020 gezeichnet werden. Zuvor hatte die Deutsche Lichtmiete die beiden EnergieEffizienzAnleihen 2022 und 2023 mit einem Volumen von 10 Mio. Euro bzw. 30 Mio. Euro vollständig am deutschen Kapitalmarkt platziert

Eine neue Investmentmöglichkeit bietet zudem die Secundus Vierte Beteiligungsgesellschaft mbH mit der Anleihe "SubstanzPortfolio IV" (Gewinnschuldverschreibung; WKN: A2YNRN). Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 10 Mio. Euro, der fixe Zinskupon beträgt 3,5% p.a. zuzüglich einer möglichen Überschussbeteiligung.Investiert wird dabei in Zweitmarktprodukte der Anlageklassen Schiffe, Flugzeuge, Erneuerbare Energien, Private Equity / Infrastruktur. Die Renditeerwartung des SubstanzPortfolios IV liegt bezogen auf die gesamte Laufzeit (7 Jahre) bei über 8,0% p.a. nach Kosten und vor Steuern. Die maximale Auszahlung ist auf 15 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...