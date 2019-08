Eine turbulente Woche liegt hinter Nordex. Starke Zahlen, eine Gewinnwarnung des Wettbewerbers Vestas und große Kurssprünge in beide Richtungen prägten das Bild. Nüchtern betrachtet hat sich der Abwärtstrend der vergangenen Wochen allerdings einfach fortgesetzt. Das Plus seit Jahresbeginn schrumpft immer mehr zusammen.Zwölf Prozent hat die Nordex-Aktie alleine am Mittwoch zugelegt. Wie erhofft konnte der Turbinenbauer hohe Auftragsvolumen und steigende Umsätze vermelden. Bereits Anfang Juli - noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...