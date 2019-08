Commerzbank sammelt für Childaid >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Erste Group und Oberbank AG Stamm vs .... » DEL2-Club Tölzer Löwen und Hauptsponsor ... Commerzbank Beim gestrigen Charity Dinner für Childaid Network in unserem Hochhaus wurden am Ende 50.000 € an Spenden gesammelt. Die Stiftung kann mit nur 30 Euro einem Kind in Südasien den Schulbesuch für ein Jahr finanzieren. So können mit den Spenden des Abends über 1.600 Kinder je ein Jahr zur Schule gehen. ...

