Berlin (ots) - Sammeln ist menschlich und geht immer Hand in Hand mit der Neugier. Das Sammeln gehört zur menschlichen Natur. Evolutionär gesehen lassen sich schnell Gründe finden, warum die Menschen das Sammeln erlernten. Juwelo, Deutschlands Experte für echte Edelsteine, erklärt, warum Edelsteine zu den begehrtesten Sammelobjekten gehören. Die Entstehungs-geschichte der Edelsteine und die sie umgebenden Mythen und Legenden wecken die Neugier und Sammelleidenschaft der Menschen.



Das Sammeln von Lebensmitteln oder von Wissen beispielsweise, erfolgt auf Grund eines äußeren Drucks - beispielsweise um Hunger zu vermeiden. Doch ist Sammeln nicht nur eine Folge von äußeren Einflüssen. Natürlich gibt es auch das Sammeln aus eigenem Antrieb heraus. Eine wahre Leidenschaft für das Sammeln entsteht nämlich nicht durch die pure Ansammlung von Dingen, sondern erst wenn gleichzeitig die eigene Neugier über die Objekte der Begierde befriedigt wird.



Der Wissensvorsprung vor anderen Sammlern hilft dabei, die eigene Sammlung zu vergrößern, indem der Wert eines begehrten Gegenstandes besser erkannt werden kann. Und auch wenn es zunächst paradox klingt, Sammeln ist im Kern eine soziale Tätigkeit. Erst durch das Präsentieren der gesammelten Objekte und der Wiedergabe ihrer Eigenschaften vor anderen erlangt eine Sammlung an Wert für ihren Besitzer. Im Falle von echten Edelsteinen kann das durch das Tragen eines Schmuckstücks geschehen. Oder indem das eigene Wissen über einen Edelstein und seine Geschichte in Form von Anekdoten mit anderen geteilt wird. Das macht aus Neulingen auf dem Gebiet des Edelsteinsammelns schnell wahre Edelsteinexperten.



Für Neulinge, als auch Experten im Sammeln von Edelsteinen, ist Juwelo mit über 530 verschiedenen Edelsteinvarietäten der perfekte Partner. Denn vom Hersteller und Anbieter von ausschließlich echtem Edelsteinschmuck wird nicht nur die größte Vielfalt angeboten, sondern auch umfangreiches Wissen vermittelt. In die faszinierende Welt der Edelsteine lässt sich sowohl auf Juwelo TV als auch auf juwelo.de eintauchen.



Über Juwelo



Die Juwelo Deutschland GmbH ist ein in Berlin ansässiges Unternehmen. Juwelo startete am 1. Juni 2008 im TV und präsentiert seitdem 18 Stunden täglich live echten Edelsteinschmuck. Der Onlineshop juwelo.de ist rund um die Uhr mit einem vielfältigen Angebot erreichbar. Heute bietet Juwelo über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (u.a. TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) europaweit farbigen Edelsteinschmuck zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis in jedem Segment an. Neben dem interaktiven Live-Verkauf im TV gibt es außerdem klassische Festpreisangebote im Onlineshop, sodass Schmuckliebhaber zu jeder Zeit und von jedem Ort auf das breite Angebot von Juwelo zugreifen können. Der Edelsteinschmuck wird in höchster Präzision in eigenen Fertigungen in Thailand und Indien von ausgebildeten Goldschmieden handgefertigt. Das Sortiment von Juwelo Deutschland umfasst Schmuckstücke mit einer Vielzahl unterschiedlicher Edelsteine, zurzeit sind ca. 500 verschiedene Edelsteinvarietäten im Angebot. Jedes Schmuckstück wird mit einem Echtheitszertifikat geliefert, das Auskunft gibt über Maße, Gewicht, Herkunft sowie über das verwendete Edelmetall.



