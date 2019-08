BUDAPEST, Ungarn, und SAN DIEGO, Aug. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ThalesNano Inc. ( www.thalesnano.com (http://www.thalesnano.com/)) gab heute bekannt, dass MicroCube und die PhotoCube-Serie auf der 258. Nationalen Versammlung und Ausstellung der American Chemical Society (Stand Nr. 2218) am 25. August 2019 in San Diego, Kalifornien, auf den Markt gebracht werden.

Das MicroCube-System ist das erste kompakte handgeführte Instrument, das für das chemische Routen-Scouting entwickelt wurde und sofortiges Feedback über den Reaktionserfolg erhält. Schnelle und effiziente Prozesse im Mikrogrammmaßstab sind jetzt innerhalb von Minuten verfügbar, von Raumtemperatur bis 130 °C und von Atmosphärendruck bis 50 bar. Das innovative Design ermöglicht die Durchführung störungsempfindlicher Reaktionen ohne den Einsatz von Handschuhkästen. Das Gerät nutzt die Vorteile der CatCart-Technologie von ThalesNano und ermöglicht sichere und einfache katalytische Gas-Flüssigkeits- oder Gas-Flüssigkeit-Festphasen-Reaktionen unter Verwendung von 12 bis 50 mg Katalysatormengen.

Gergely Darvas, CEO von ThalesNano, kommentierte: "Wir sind stolz darauf, den MicroCube auf den Markt zu bringen, ein innovatives neues Instrument für die wiederholte Synthese von 0,1- bis 2-Milligramm-Proben. Das System funktioniert ähnlich wie eine automatische Pipette und eröffnet Lösungen, die es vorher am Markt nicht gegeben hat."

Die PhotoCube-Serie bietet die ersten professionellen Photoreaktoren der Welt, die auch als Selbstbausatz erhältlich sind. Verschiedene, auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene Konfigurationen, können für eine Vielzahl von photochemischen Batch-, Flow-, Stop-Flow- und CSTR-Reaktionen eingesetzt werden. Optionen für Mehrfarben- und UV-LEDs ermöglichen es dem Anwender, bis zu 7+1 Wellenlängen auch gleichzeitig anzuwenden und ein breites Spektrum chemischer Anwendungen abzudecken.

"Diese Reaktoren machen die Photochemie für jedermann zugänglich", fügte Alex Drijver, CEO von ComInnex ( www.cominnex.com (http://www.cominnex.com/)), einem Medikamentenentwicklungsunternehmen und Schwesterunternehmen von ThalesNano, hinzu. "Das kompakte und flexible Design wird mit hoher Leistung kombiniert, was diese modulare Produktreihe einzigartig macht. Die Reaktionen können im selben Instrument mit einer Reihe von UV-Lichtern bis roten Lichtern auf effektive und einfache Weise durchgeführt werden."

Die Delegierten werden zwischen dem 25. und 27. August im San Diego Convention Centre auch die Möglichkeit haben, weitere neue Produkte wie das Back Pressure Module 300 kennenzulernen, das den verfügbaren chemischen Raum auf bis zu 300 bar erweitert, und das Dual-Channel-Gasmodul, das es ermöglicht, zwei verschiedene Gase bei bis zu 100 bar Druck in Strömungschemie-Anlagen einzusetzen. Die Teilnehmer haben auch die Möglichkeit, sich mit FlowReact von ThalesNano vertraut zu machen, einer offenen Innovationsplattform für die Registrierung chemischer Strömungsreaktionen unter Verwendung der Blockchain-Technologie, die für eine unwiderrufliche Datenspeicherung und für einen Beitrag zum Schutz des geistigen Eigentums sorgt.

Über ThalesNano: ThalesNano, der Erfinder der preisgekrönten H-Cube-Serie, ist der weltweit führende Anbieter von Labortisch-Instrumenten für die Strömungschemie. Das Unternehmen erweitert den verfügbaren Chemikalienraum bis ins kleinste Detail und verfügt über das breiteste Portfolio an Lösungen, die Geräte für Durchlaufverfahren und Know-how für das Labor bereitstellen. Mehr als 1400 ihrer Produkte werden weltweit in der Pharma-, Biotechnologie-, Feinchemie-, Erdöl-/Biokraftstoffindustrie und in der Wissenschaft eingesetzt, was zu der höchsten Anzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen auf diesem Gebiet führt. Der Unterstützung von Forschung und Entwicklung durch wissenschaftliche Kooperationen und Bildung wird ein hoher Stellenwert eingeräumt. Das Unternehmen betrachtet es als seine Mission, die Strömungschemie in den Laboralltag zu integrieren, damit Chemiker sicherere Synthesen und Prozesse sowie einfachere und effizientere Arbeitsabläufe in die Praxis umsetzen können. Das Unternehmen wurde von Dr. Ferenc Darvas gegründet, der auch Vorsitzender des ältesten ungarischen Upstream-Technologie-Netzwerks ist.