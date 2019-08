Markel (WKN:885036) veröffentlichte Ende Juli die Ergebnisse des zweiten Quartals 2019 und konnte damit die anhaltende Stärke der drei Kerngeschäftssegmente - Investitionen, Versicherungen und die Ventures-Gruppe - vermelden. Außerdem einen beschleunigten Anstieg des Buchwerts pro Aktie. Die Aktien der diversifizierten Finanzholding sind seit ihrer Gründung um rund 3 % gestiegen. Aber was genau hat Markel am Ende des ersten Halbjahres so beflügelt? Und worauf sollten wir in Zukunft achten? Markels ...

Den vollständigen Artikel lesen ...