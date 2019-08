Spotify (WKN:A2JEGN) hat einige große Wetten auf Podcasting am Laufen. Das soll ein Mittel zur Diversifizierung sein - weg vom lizenzpflichtigen Musikstreaming. Das steht noch ziemlich weit am Anfang, aber die bisherigen Ergebnisse dürften Investoren ermutigen, dass das Unternehmen in die richtige Richtung geht. "Unser Podcast-Publikum wuchs um mehr als 50 % [sequenziell] und hat sich seit Jahresbeginn fast verdoppelt", schrieb das Management im Aktionärsbrief des Unternehmens für das zweite Quartal. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...