Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Aktienmärkte gaben auch in der letzten Woche nach. Der Welt- aktienindex der entwickelten Märkte fiel in EUR um -2%. Der US-Leitindex verlor in EUR -2,2% und der europäische Aktienmarkt gab um -2,6% nach. Die Schwellenländer verloren in EUR nur -1,2%. Trotz dieses geringeren Rückgangs im Wochenvergleich weisen die Emerging Markets seit Jahres- beginn eine ausgeprägte relative Schwäche im Vergleich zum Weltaktien- index der entwickelten Märkte auf. Während ...

