flatex Morning-news DAX update: Die Leitindizes in Hongkong, Shenzhen, Shanghai, ...

Die Leitindizes in Hongkong, Shenzhen, Shanghai, Seoul und Tokio schlossen mit leichten Verlusten, während die Indizes in Singapur und Sydney leichte Zugewinne verzeichneten. Die US-Futures drehten zur europäischen Markteröffnung überraschend stark in den grünen Bereich zurück. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 11.686,84 Punkten und notierte nur wenige Minuten später sogar rund 100 Punkte höher.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch via Xetra mit einem leichten Kursverlust von 0,25 Prozent bei 11.701,02 Punkten. Ausgehend vom Jahreshoch des 04. Juli 2019 bei 12.656,05 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 15. August 2019 bei 11.266,48 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 11.797/11.961/12.125/12.328 und 12.656 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.594 und 11.266 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.063/10.939/10.736 und 10.408 Punkten in Betracht.

