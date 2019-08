Unterföhring (ots) - Neue Teams, neue Herausforderungen, neue Reisen: Tokio Hotel, Charlotte Roche, Sophia Thomalla, Marteria, Paul Janke, Edin Hasanovic, Max Giesinger, Mario Basler, H.P. Baxxter, Simon Gosejohann, Thorsten Legat und Jeannine Michaelsen duellieren sich für Joko & Klaas um die Welt. In neuen Folgen von "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" schicken Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt ihre Teams mit spektakulären Aufgaben um den ganzen Globus - von Taiwan über Russland bis nach Mexiko.



Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Welches Team kann in Extremsituationen bestehen? Wer gewinnt am Samstag, 31. August, um 20:15 Uhr, erstmals live auf ProSieben mit seinem prominenten Team den Weltmeistertitel? Triumph oder Niederlage: Die Entscheidungen über die Länderpunkte und den Weltmeistertitel fallen zwischen Joko & Klaas im Studio. Jeannine Michaelsen moderiert das Kräftemessen der beiden Teams.



Produziert wird "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" von der F.L.O.R.I.D.A TV GmbH.



"Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" - am Samstag, 31. August, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn.



Hashtag zur Show: DudW



