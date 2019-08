Hamburg (ots) - Mit Zustimmung der deutschen Kartellbehörden hat CREMER drei Firmen der Fritz Köster Handelsgesellschaft AG übernommen. Durch den Erwerb stärkt das Hamburger Familienunternehmen damit seine Position auf dem Markt der oleochemischen Services und seine Präsenz in Europa.



Die drei im schleswig-holsteinischen Uetersen ansässigen Unternehmen OleoServ GmbH, S & K Chemical Trading and Production GmbH und ProEn Protein und Energie GmbH werden in den Geschäftsbereich CREMER OLEO integriert.



CREMER OLEO ist seit Ende der 70er Jahre in der Produktion und im Vertrieb von Oleochemikalien tätig. Mit seinem Hauptsitz in Hamburg und den engen Verbindungen zu seinen weltweiten Niederlassungen sorgt CREMER OLEO für eine hohe Zufriedenheit seiner Stakeholder. Die Übernahme festigt die Aktivitäten durch das gesamte Produktportfolio hinweg - von Fettsäuren, Fettalkoholen, Bioethanol, Glycerin, Seifennudeln, Futterfetten, Methylestern bis hin zu Pflanzenölen und innovativen Kosmetik-Zusätzen.



"Mit dem Erwerb der drei Firmen untermauern wir die starke Position von CREMER OLEO als zuverlässiger und leistungsfähiger Partner in einem volatilen Marktumfeld für die Bereiche Futtermittel, Lebensmittel, Kosmetik, Pharma, Energie und Technik", so Christian Falck, Business Unit Manager CREMER OLEO. "Die weltweite Beschaffung und Logistik kombiniert mit eingespielten Prozessen in den lokalen Märkten sorgen für eine Stärkung unseres Geschäfts. Bereits jetzt existieren ähnliche Service-Zentren in Nordamerika, Südamerika und Asien."



Die Fritz Köster Handelsgesellschaft AG ist ein 94 Jahre altes, in Familienbesitz befindliches Spezialfuttermittelunternehmen, das ebenfalls seinen Hauptsitz in Hamburg hat. KÖSTER wird sich zukünftig auf sein Kerngeschäft fokussieren: die Rohstoffversorgung mit Fischmehl, Sojaproteinkonzentrat und Fischöl innerhalb der Aquakultur- und Konsumgüterindustrie.



Der Verkauf der Unternehmen und der Vermögenswerte von KÖSTER erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Nutzung von Synergien zwischen den erworbenen Unternehmen und CREMER für die Kunden von großem Nutzen sind und das Output-Potenzial des Produktionsstandortes gestärkt wird.



Über CREMER:



CREMER wurde 1946 von Peter Cremer gegründet und ist ein weltweit tätiges erfolgreiches Unternehmen für Handel, Logistik und Industrie, das in dritter Generation in Familienbesitz ist. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern ist CREMER weltweit aktiv. Hauptsitz der Gesellschaft ist Hamburg. Aufgrund steigender Nachfrage nach oleochemischen Produkten gründete CREMER im Jahr 2005 die CREMER OLEO GmbH & Co. KG, die ebenfalls ihren Sitz in Hamburg hat.



Pressekontakt:



Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG

Glockengiesserwall 3

20095 Hamburg, Deutschland



Christian Falck

Business Unit Manager CREMER OLEO

c.falck@cremer.de

+49 4032011-0

www.cremeroleo.de

www.cremer.de



Original-Content von: Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/25171