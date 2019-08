München (ots) - 2018 wurden 12.000 Kinder getötet oder verwundet, Tausende entführt und als Kindersoldaten rekrutiert, Hunderttausende schwerst traumatisiert. Kinder in Konfliktregionen brauchen mehr Schutz und intensive psychologische Betreuung. Das fordert die Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer weltweit anlässlich des Welttags der humanitären Hilfe (19.08).



Seit die Vereinten Nationen schwerste Menschenrechtsverletzungen gegen Kinder systematisch untersuchen, sind noch nie so viele Kinder und Jugendliche getötet oder verletzt worden. Das geht aus dem Anfang August veröffentlichten Bericht des UN-Generalsekretärs über Kinder in Konflikten hervor. Die meisten wurden in Afghanistan (3.062), Syrien (1.854) und Jemen (1.698) getötet oder verwundet.



"Und das sind nur die geprüften Fälle. Die Dunkelziffer dürfte viel höher sein", sagt Teresa Ngigi, Chefpsychologin der SOS-Kinderdörfer. "Und die Meldungen der letzten Wochen über getötete und verletzte Kinder in Syrien, Jemen und Sudan, zeigen, dass sich das Leid der Kinder in Kriegs- und Konfliktgebieten 2019 fortsetzt."



Kinder seien nicht nur selbst Opfer von Gewalt, sie müssten oft schreckliche Dinge mit ansehen und seien davon schwerst traumatisiert. "Diese Kinder brauchen spezielle Hilfe und Betreuung", sagt Ngigi. "Trotz 20-jähriger Erfahrung als Psychiaterin in Kriegs- und Krisengebieten, zählt das, was Kinder in Syrien an Gewalt und Gräueltaten miterleben müssen, zum Schlimmsten, was ich bislang gesehen und gehört habe", so Ngigi.



Original-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell","button":{"url":"http://ots.de/lG8VnF","label":"Mehr SOS-Infos"},"published":"2019-08-18T10:00:00","language":"de","company":{"id":1658,"url":"https://www.presseportal.de/nr/1658","name":"SOS-Kinderdörfer weltweit","logo":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/big/33353cac-f9a3-4b9a-87e3-312a35a4a51c/logo"},"keywords":{"keyword":["Hilfsorganisation","Kinder","Psychologie","Soziales","Menschenrechte","Konflikte"]},"media":[],"short":"http://ots.de/426561"},{"id":4351326,"url":"https://www.presseportal.de/pm/77011/4351326","title":"Kein Platz für Gewalt im Amateurfußball","body":"Potsdam (ots) - Im brandenburgischen Amateurfußball beklagen Schiedsrichter die zunehmende Gewalt durch Fans, Spieler oder Trainer. Nach Angaben des DFB kam es in der abgelaufenen Spielzeit bundesweit zu 2906 Angriffen auf Schiedsrichter im Amateurfußball, 2017/2018 waren es 2866. Zu Beginn des Liga-Betriebes in Brandenburg erklärt Hans-Peter Goetz, Spitzenkandidat der FDP Brandenburg zur Landtagswahl:



"Immer wieder werden ehrenamtliche Schiedsrichter zum Ziel von Gewalt am und auf dem Fußballplatz. Die Folge der Respektlosigkeit und der fehlenden Wertschätzung ist ein massives Nachwuchsproblem. Fußball ist ein Teamsport und hier wie in allen Sportarten sollte es um Leistung, Freude und Teamgeist gehen. Der gegenseitige Respekt ist dabei die Grundvoraussetzung.



Wir dürfen der Gewalt keinen Platz geben! Mit Präventionsmaßnahmen allein werden wir dem Problem nicht mehr Herr. Jede Straftat muss konsequent verfolgt werden. Das sind wir unseren Ehrenamtlichen schuldig.



Zum Start der Saison wünsche ich allen - Spielern, Trainern, Fans und den Unparteiischen - viel Erfolg. Der Sport kann uns verbinden."



