Wird das Wohl des Exportweltmeisters Deutschland auch in der Straße von Hormus verteidigt? Selbst wenn die Bundesregierung das wollte, die deutsche Marine wäre überfordert - und müsste Partner brüskieren.

Kurz vor dem Urlaub hatte Vizeadmiral Andreas Krause noch einmal einen Großeinsatz. Sein Auftrag: Imagepflege. Bei der Hanse Sail in Rostock, einem Volksfest am und auf dem Meer, wollte die deutsche Marine vor großem Publikum zeigen, was sie so kann. Und Krause, als Inspekteur ihr oberster Soldat, war natürlich dabei. Der Vizeadmiral lud ein zur Ausfahrt, begrüßte den Bundespräsidenten und bewunderte seine Marineflieger. Am Ende gab es Lob für die Truppe: "Unsere Gäste haben gesehen, dass wir nicht Pleiten, Pech und Pannen sind."

Beobachten oder schützen?

Man weiß das alles so genau, weil Krause fleißig twittert. Der Inspekteur der Marine nutzt die sozialen Medien gekonnt als Waffe im Kampf um schöne Bilder - und die Aufmerksamkeit der Politik. Und in diesen Tagen können sich Krause und seine Soldaten über mangelndes Interesse an ihren Fähigkeiten nicht beschweren. Grund dafür ist die fragile Sicherheitslage in der Straße von Hormus, die vor Iran den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet. Eine wichtige Handelsroute, insbesondere für Öl. Bislang drehte sich die Debatte um eine deutsche Beteiligung an einer Sicherheitsmission um einen grundsätzlichen Streit: Soll das Militär deutsche Wirtschaftsinteressen verteidigen oder nicht? Eine zweite Frage muss dabei jedoch mitgedacht werden: Könnte man - wenn man wollte? Ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt überhaupt in der Lage, Handelswege auf See zu sichern, von denen ihr Wohlstand abhängt? Oder einfach ausgedrückt: Wie seetüchtig ist die deutsche Marine?

Eine belastbare Antwort besteht aus zwei Teilen. Teil eins betrifft den Bedarf, Teil zwei den Bestand. Und es hilft, dass die Verteidigungsexperten Christian Mölling und Torben Schütz von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) gerade gemeinsam mit Carlo Masala, Politikwissenschaftler der Universität der Bundeswehr, analysiert haben, welche militärischen Kräfte für einen europäischen Einsatz in ...

