Marcel Schweiker erforscht, wie Menschen sich das optimale Arbeitsklima schaffen können. Ein Gespräch über die ideale Raumtemperatur und Kritik an der Klimaanlage.

Marcel Schweiker ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Bauphysik & Technischer Ausbau des Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Dort erforscht er im Laboratory for Occupant Behaviour, Satisfaction, Thermal Comfort and Environmental Research (kurz: LOBSTER), wie sich Menschen angesichts der Klimabedingungen in Gebäuden verhalten.

WirtschaftsWoche: Herr Schweiker, Sie erforschen seit vielen Jahren, wie Menschen ihre klimatische Umgebung steuern. Ab wie viel Grad schalten Sie die Klimaanlage an?So lange wie möglich gar nicht. Ich tue mich allerdings schwer mit absoluten Temperaturen. Das Wärmeempfinden hängt nicht nur von einer bestimmten Gradzahl ab, sondern zum Beispiel auch von der Luftfeuchte, der Luftgeschwindigkeit, meiner Bekleidung und Aktivität. Hinzu kommen noch weitere Einflüsse: Ich habe mal eine Zeit lang in Japan gelebt und gearbeitet. Eines Abends war ich im Skype-Gespräch mit einem Kollegen in Dänemark, es herrschten in beiden Ländern knapp 29 Grad. Ihm war das zu heiß, ich empfand es dagegen fast ein bisschen frisch.

Woran liegt das?Menschen erleben die gleiche Temperatur in Abhängigkeit von ihren Umgebungsbedingungen, ihrem körperlichen und psychologischen Zustand und ihren Erfahrungen sehr unterschiedlich. Ich versuche herauszufinden, wie sich das auf das Verhalten von Menschen in Gebäuden auswirkt. Mich interessiert zum Beispiel: Wie viel Kontrolle braucht der Einzelne über sein unmittelbares Klima?

Und wie lautet ihre Antwort darauf?Kontrolle ist ganz entscheidend. In manchen Studien konnten wir sogar zeigen, dass alleine die Möglichkeit, etwas am Klima verändern zu können, die Behaglichkeit erhöhen kann.Das heißt, der Placebo-Effekt funktioniert auch beim Büroklima?Ich würde den Placebo-Effekt als nicht erfolgsversprechend nennen wollen. Ein Schalter ohne Funktion kann ein paar Tage die Behaglichkeit erhöhen. Aber wenn man merkt, es passiert nichts, ist die Zufriedenheit noch niedriger, als wenn da gar kein Schalter wäre. Den größten Effekt haben einfach verständliche und effektive Kontrollmöglichkeiten.

Was genau meinen Sie eigentlich, wenn Sie von Behaglichkeit sprechen?Das wird auch von Forschern unterschiedlich gesehen. Einige sehen Neutralität als behaglich an, also wenn man sich weder warm noch kalt fühlt. Unsere Studien zeigen jedoch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...