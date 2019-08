Es ist still geworden um den Aktienmarkt, was positive Einschätzungen eingeht. Der endlose Ruf nach neuen Anlegern, die endlich mal an den Börsen investieren sollen, ist verstummt. Noch vor wenigen Wochen notierte der DAX bei 12.600 Punkten und die Stimmung schien prächtig. Dieser positive Schein hat sich jedoch als eine Falle herausgestellt. Die Kurse sinken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...