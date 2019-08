Zürich (ots) - Mit der Vorstellung des mehrfachen Oscar-Preisträgers «Bohemian Rhapsody» feierte das Open-Air-Kino Allianz Cinema heute seinen gebührenden Abschluss. 31 Vorpremieren, Blockbuster, Arthouse- Filme und Special Events zogen auch dieses Jahr wieder über 53'000 Besucherinnen und Besucher an die Ufer des Zürichsees.



Vor genau einem Monat feierten zahlreiche Besucher und Prominente bei hochsommerlichen Temperaturen den Beginn der 31. Saison von Allianz Cinema am Zürichhorn. Der Andrang war von Beginn an gross und so liessen sich die Zuschauer auch von einigen kühleren und regnerischen Abenden nicht abschrecken. Zu den beliebtesten Filmen gehörten dieses Jahr unter anderem die Neuverfilmung von «Der König der Löwen», «Bohemian Rhapsody», «Rocketman» sowie «Wolkenbruchs Reise in die Arme einer Schickse».



Die Veranstalter ziehen ein sehr positives Résumé. Ausschlaggebend dafür sind aber nicht nur die erfolgreichen Verkaufszahlen, so Daniel Frischknecht Knörr, Projektverantwortlicher von Allianz Cinema: «Es ist einfach schön zu sehen, wie viele Besucherinnen und Besucher sich immer wieder für unsere Veranstaltung begeistern. Das ganze Team hat im Laufe des Jahres viel Energie und Herzblut in die Organisation und den täglichen Betrieb investiert. Das konstante Besucheraufkommen bei jedem Wind und Wetter sowie die Emotionen in den Gesichtern der Zuschauer sind für uns der grösste Dank und motivieren uns Jahr für Jahr aufs Neue.»



So steht auch der Termin für nächstes Jahr schon fest: Die 32. Ausgabe von Allianz Cinema wird vom 16.Juli bis 16. August 2020 abermals am Zürichhorn stattfinden.



Kontakt:



Claudia Wintsch

eggliwintsch GmbH

+41 79 653 24 52

medien@eggliwintsch.ch



Original-Content von: Allianz Cinema, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004665/100831136