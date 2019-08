Deutsche Unternehmen gelten oft als effizient und durchoptimiert - doch gerade in Sachen Digitalisierung drohen sie den internationalen Anschluss zu verlieren. Eine Hochzeit könnte helfen - klingt komisch, ist aber so.

Ja, Europa ist gut. Europa ist sogar sehr gut - in sehr vielen Bereichen. Wir sind sehr innovativ, immerhin liegen sieben der zehn innovativsten Länder weltweit in Europa. Deutschland auf Platz vier. Weltspitze also. Die Bundesrepublik ist das Land, das die meisten Weltmarktführer stellt. Die Zahlen schwanken stark: Je nach Kriterium, das angelegt wird, sind es zwischen rund 500 bis 1500. Dennoch bleibt, egal wie gemessen, Deutschland immer Weltspitze. Noch.

Im Ausland erkennt man zunehmend die schwache Stelle Deutschlands: In qualitativen Interviews befragte die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Menschen, die eine private oder berufliche Beziehung zu Deutschland haben. Der klare Tenor: Die deutsche Wirtschaft müsse risikofreudiger, schneller und flexibler werden, um in Sachen Digitalisierung nicht den Anschluss an die Weltspitze zu verlieren. Das sind keine Einzelmeinungen, auch andere Zahlen zeigen den technologischen Rückstand, der entsteht. Blickt man zum Beispiel auf die Anzahl angemeldeter Patente im Bereich der Künstlichen Intelligenz, so hängt Deutschland dem internationalen Wettbewerb hinterher.

Was tun also? Die Antwort liegt seit Jahren auf der Hand. Es braucht mehr Zusammenarbeit zwischen jungen agilen Unternehmen und erfahrenen Konzernen, die sich in den letzten Jahrzehnten vor allem auf die Prozessoptimierung spezialisiert haben. Die Zahl von Firmenbeteiligungen an Start-ups nimmt zwar weiter zu. Trotzdem klappt die Zusammenarbeit ...

