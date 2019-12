Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Das weltweit höchste Gebäude sagt "Ich will!" zum "Burj Wishes"-Heiratsantrag während spektakulärer Silvester-ShowWährend einer der weltweit mit Spannung erwarteten Neujahrsfeierlichkeiten erfüllten Emaar und das weltweit höchste Gebäude, Burj Khalifa, den Wunsch eines Besuchers nach einem spektakulären Heiratsantrag im Zentrum von Downtown Dubai.Für Sergej Schander aus Deutschland bestand der einzige Weg, seinen Heiratsantrag zu neuen Höhen zu führen, darin, ihn auf der LED-Fassade des Burj Khalifa-Gebäudes für die ganze Welt sichtbar aufblitzen zu lassen. Nachdem Herr Schander Emaar über "Burj Wishes" in den lokalen Schlagzeilen erreicht hatte, veränderte Emaar das Leben von Herrn Schander und seiner ahnungslosen Freundin. Als Herr Schander vor seiner Partnerin niederkniete, blitzte "Loredana, willst du mich heiraten?" auf Dubais ikonischstem Gebäude in Deutsch auf.Emaar, der Master-Developer von Burj Khalifa, konnte Sergejs Traum dank der "Burj Wishes"-Social-Media-Kampagne erfüllen. Aufgrund der großen Nachfrage zu den diesjährigen Feierlichkeiten erreichte die Kampagne Zehntausende von Nutzern, die ihre Wünsche auf Emaars Twitter-, Facebook- oder Instagram-Konten @EmaarDubai mit dem Hastag EmaarNYE2020 der Welt präsentieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1060393/Burj_Khalifa_Proposal.jpgPressekontakt:Mandy KhairaPR DirectorSeven MediaMandykhaira@sevenmedia.ae+971-50-164-4656Original-Content von: Emaar Properties, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78448/4480935